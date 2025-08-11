Menu Rechercher
Commenter 21
Ligue 1

Supercoupe d’Europe, PSG : Gianluigi Donnarumma manquera le déplacement contre Tottenham

Par Samuel Zemour
1 min.
Gianluigi Donnarumma avec le PSG @Maxppp

Le feuilleton du gardien de but n’en finit plus au Paris Saint-Germain. Et alors que le Paris Saint-Germain va disputer le premier match officiel de sa saison 2025/2026 contre Tottenham, dans le cadre de la Supercoupe d’Europe, à Udine, la présence de Gianluigi Donnarumma était compromise. Alors que Lucas Chevalier a été officialisé ce week-end comme nouveau gardien titulaire, l’Italien va en subir les frais.

La suite après cette publicité

Comme l’a confirmé L’Équipe, le gardien de but de 26 ans, héros du dernier parcours européen des Parisiens, n’a pas été intégré au groupe pour affronter les Spurs. Lucas Chevalier, recruté la semaine dernière, sera aligné d’entrée contre les Londoniens, alors que Matvey Safonov jouerait donc la doublure de l’ancien Lillois. Une décision qui confirme la volonté du club parisien de se séparer de Gianluigi Donnarumma.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (21)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
PSG
Gianluigi Donnarumma

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
PSG Logo Paris Saint-Germain
Gianluigi Donnarumma Gianluigi Donnarumma
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier