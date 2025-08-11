Habib Diallo ouvre la porte à un retour en Ligue 1 !

13 août 2023, Habib Diallo dit adieu à la France après plus d’une centaine de buts inscrits en Ligue 1 et Ligue 2 sous les couleurs de Metz, Brest et Strasbourg. L’occasion pour lui de décrocher un juteux contrat en Arabie Saoudite et de permettre à Strasbourg de récupérer la coquette somme de 18 M€.

Au Moyen-Orient, l’attaquant international sénégalais continue de jouer de manière régulière, tout d’abord à Al-Shabab puis du côté de Damac dans le cadre d’un prêt. Décisif une vingtaine de fois en 61 matches disputés en Saudi Pro League, Habib Diallo n’a jamais été aussi proche d’un départ d’Arabie Saoudite, lui qui est sous contrat jusqu’en juin 2026 avec Al-Shabab, la formation où évolue notamment Yannick Ferreira Carrasco.

Habib Diallo garde une belle cote en Ligue 1

En effet, l’ancien buteur de Strasbourg est en train de résilier son contrat avec le club saoudien selon nos informations. S’il y parvient, Habib Diallo retrouvera sa liberté et pourra ainsi choisir sa future destination. Un statut de joueur libre qui deviendra une force pour un joueur souvent lié à des clubs de Ligue 1 les mercatos précédents. Strasbourg, Brest, Lens, Lorient, Lille ont tous un temps tenté leur chance ces derniers mois.

Si les besoins de ces clubs ont évolué au fil des mercatos, l’attaquant international sénégalais de 30 ans, qui est toujours un cadre de la sélection nationale et qui se blesse très rarement, ouvre clairement la porte à un retour en Ligue 1. Plus raisonnable au niveau du salaire, Habib Diallo risque de voir quelques clubs français venir frapper au portillon. Néanmoins, d’autres clubs européens (des clubs de Liga notamment) vont prendre eux aussi la température pour un attaquant qui ne risque pas de manquer de propositions dès lors que sa situation contractuelle sera réglée avec Al Shabab.