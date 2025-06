Équipe de France : la grosse sortie de Kylian Mbappé sur sa période de disette

Pourtant anecdotique, ce France-Allemagne pourrait donner un sérieux élan à Kylian Mbappé en équipe de France. Pas au meilleur de sa forme depuis qu’il a hérité du brassard de capitaine, l’attaquant du Real Madrid avait déjà été critiqué contre l’Espagne pour sa mauvaise prestation alors qu’il avait mis fin à huit matches sans marquer en équipe de France en inscrivant un penalty. Victorieuse de la Mannschaft en petite finale (2-0), la France a enfin compté sur son capitaine.

Décevants en première période, les Bleus de Didier Deschamps ont largement été dominés par les Allemands et sont passés très proche de l’ouverture du score, après plusieurs arrêts décisifs de Mike Maignan et un poteau trouvé par Florian Wirtz. Mais peu avant la mi-temps et contre le cours du jeu, Kylian Mbappé a fait la différence. Le capitaine tricolore pouvait fixer Joshua Kimmich et frapper du pied droit, depuis la gauche du but. Ter Stegen n’a pas eu la main gauche assez ferme et a concédé le 50e but de Kylian Mbappé en Bleus.

Kylian Mbappé pas inquiet

À 26 ans, l’attaquant du Real Madrid n’est plus qu’à 1 but de Thierry Henry et 7 d’Olivier Giroud, meilleur buteur de l’histoire. L’homme du match de l’après-midi a souhaité revenir sur sa période de disette. «Il y a des passages comme ça. C’est bien qu’on le souligne quand je ne marque pas parce qu’on attend que je marque. Ça met du respect sur mon nom. J’ai essayé de travailler. J’ai eu pas mal d’épisodes qui font que ça a retardé l’échéance. Je suis content de recommencer à marquer, mais surtout de gagner», a-t-il lâché sur TF1.

Avant d’analyser cette phase finale de Ligue des Nations et les prochaines échéances des Bleus. «Il y a beaucoup de choses qu’on a bien faites, d’autres moins bien. Donc, je pense qu’il y a pas mal de choses à analyser des deux matchs qu’on a faits. On voulait réagir après la défaite contre l’Espagne, c’est ce qu’on a fait, on est très contents. Contre l’Allemagne à domicile, on sait que c’est jamais facile (…) Quand tu es joueur, représenter son équipe nationale pour une Coupe du monde, il n’y a rien de plus beau. Il faut déjà se qualifier. La vérité va commencer dès septembre avec un match de qualification en Ukraine. Il va falloir se préparer pour le long périple qu’est la Coupe du monde». Et avant cela, Kylian Mbappé aura rendez-vous avec la Coupe du monde des Clubs, avec le Real Madrid.