Vainqueur de l’Euro 2008, Dani Güiza retrouve un club à 44 ans

Pas de repos pour l’attaquant Dani Güiza. Vainqueur de l’Euro 2008 avec l’Espagne, l’attaquant joue les prolongations à 44 ans. Formé à Xérez et au FC Barcelone, il s’est révélé à Getafe avant de briller avec Majorque et Fenerbahçe. Depuis, sa carrière a pris une tournure différente avec une expérience en Malaisie à Johor et une autre au Paraguay à Cerro Porteno.

Évoluant depuis dans les divisions inférieures espagnoles depuis 2017 et un dernier bail à Cadix, il a enchaîné avec l’Atlético Sanluqueno, l’UD Algaida, le CD Rota et vient de signer au Rayo Sanluqueno en septième division espagnole.