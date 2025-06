Portugal : le record complètement fou de 4 joueurs du PSG

La saison 2024-2025 restera historique pour quatre jeunes talents portugais : Vitinha, João Neves, Nuno Mendes et Gonçalo Ramos ont remporté tous les trophées majeurs auxquels ils ont participé en club comme en sélection. Avec le Paris Saint-Germain, ils ont soulevé le Trophée des Champions, la Ligue 1, la Coupe de France, et surtout la Ligue des Champions. Ce quatuor a ensuite bouclé l’année en beauté avec le Portugal, en remportant la Ligue des Nations face à l’Espagne.

Ce parcours exceptionnel marque un exploit rare dans le football moderne : cinq titres majeurs en une seule saison. Symboles d’une génération dorée, ces quatre joueurs ont non seulement brillé individuellement, mais ont aussi été essentiels dans les succès collectifs de leurs équipes. Leur régularité, leur maturité malgré leur jeune âge et leur impact sur les grandes rencontres confirment que l’avenir du football portugais est entre de très bonnes mains. Et le plus spectaculaire dans tout ça est qu’il reste encore la Coupe du Monde des Clubs et la Supercoupe d’Europe durant l’été.