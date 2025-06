Portugal : Cristiano Ronaldo ne voulait pas regarder le dernier tir au but

Lors de la séance de tirs au but tendue entre le Portugal et l’Espagne en finale de la Ligue des Nations, une image forte a retenu l’attention : celle de Cristiano Ronaldo, tournant le dos à la scène, incapable de regarder ses coéquipiers tirer. Filmé par les caméras dans un mélange de tension et de foi, le capitaine portugais a préféré vivre l’instant de dos, les mains jointes, priant en silence pendant que ses partenaires jouaient le titre.

Cette attitude, devenue virale sur les réseaux sociaux, témoigne de l’investissement émotionnel toujours intact de CR7 à 40 ans. Même après avoir tout gagné, il vit chaque moment avec la même intensité. Cette séquence résume l’esprit de leader de Ronaldo : il ne tire pas, mais il porte l’équipe par sa présence, sa ferveur et sa foi inébranlable. Un symbole poignant d’un joueur légendaire, toujours habité par la passion, en témoigne l’explosion de joie.