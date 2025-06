Cristiano Ronaldo dévoile enfin où il jouera la saison prochaine !

Quelle soirée pour le Portugal ! Mais surtout pour Cristiano Ronaldo. L’attaquant légendaire lusitanien a beau avoir un palmarès affolant, ayant remporté tout ce qui était possible en club notamment, il était plus qu’ému hier lorsque sa sélection a gagné la Ligue des Nations, trophée qui n’est pourtant pas forcément considéré comme un titre majeur. D’autant plus que le numéro 7 portugais a largement contribué à ce sacre puisqu’il a été décisif avec le but de l’égalisation, comme il avait déjà fait trembler les filets face à l’Allemagne en demi-finale.

« Je sentais déjà une douleur à l’échauffement. Je le ressentais depuis un moment. Mais pour l’équipe nationale, si je devais me casser la jambe, je le ferais. C’est un titre, il fallait que je joue, et j’ai tout donné. Je suis allé aussi loin que possible. J’ai contribué en marquant un but. Je suis très heureux. Tout d’abord, pour cette génération, je méritais un titre. Gagner avec le Portugal, c’est très spécial. J’ai beaucoup de titres, mais rien ne vaut une victoire avec l’équipe nationale », confiait-il après la rencontre.

Cristiano Ronaldo n’a pas hésité

Dans le même temps, il y a un début de feuilleton concernant son avenir, avec des rumeurs qui sortent tous les jours. Son contrat avec Al-Nassr expire à la fin du mois, et il n’a toujours pas prolongé. Une énorme brochette de clubs est prête à lui faire une place afin qu’il dispute le Mondial des Clubs avec eux : des voisins d’Al-Hilal à Palmeiras ou Botafogo, en passant par River Plate, dernier club à être venu aux nouvelles selon la presse argentine. Après la rencontre, Cristiano Ronaldo a été interrogé sur son avenir, et il n’a pas laissé de place au doute.

« Rien ne va changer normalement, je vais sûrement rester (à Al-Nassr, NDLR) », a ainsi révélé CR7 en zone mixte devant les journalistes. De quoi confirmer des informations révélées par nos soins, évoquant un accord entre le joueur lusitanien et son club actuel, avec qui il a terminé à la troisième place de la Saudi Pro League cette saison. Il n’y aura donc pas de feuilleton Cristiano Ronaldo cet été.