Barça : l’annonce forte de Frenkie De Jong sur son avenir

Depuis quelques semaines, l’avenir de Frenkie de Jong est l’une des préoccupations des dirigeants du FC Barcelone. Revenu au premier plan avec les Catalans cette saison, le milieu de terrain néerlandais a été rayonnant et son retour en forme a poussé le board blaugrana à réfléchir à une prolongation pour l’ancien de l’Ajax Amsterdam.

Sous contrat jusqu’en 2026, le milieu de 28 ans entend bien prolonger avec les Culés comme il l’a expliqué en zone mixte ce week-end après la victoire des Oranje face à la Finlande : «je pense que je vais signer un nouveau contrat, mais on ne peut jamais l’affirmer avec une certitude absolue. Si tout se passe bien, cela se fera. Ils le veulent et je le veux aussi, donc normalement, on peut s’arranger.» Voilà qui est dit.