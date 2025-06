Ligue des Nations : Nuno Mendes a martyrisé Lamine Yamal !

C’était un choc entre frères, dimanche soir, lors de la finale de la Ligue des Nations. Le Portugal défiait l’Espagne, voisine et tenante du titre, et qui venait de sortir la France avec brio malgré ces frayeurs en fin de rencontre. Finalement, après un match nul 2-2 au terme du temps réglementaire, les Lusitaniens ont réussi à prendre le meilleur sur la Roja, s’imposant lors des tirs au but, où les 5 tireurs portugais ont transformé leur tentative alors qu’Alvaro Morata s’est manqué côté espagnol.

La suite après cette publicité

Forcément, Cristiano Ronaldo, encore buteur, fait la une un peu partout dans le monde, ayant bluffé tout le monde en étant décisif en demie contre l’Allemagne puis en finale. Du haut de ses 40 ans, la légende du foot portugais a prouvé qu’elle a encore le niveau pour être performante à ce niveau. Certains estiment même que CR7 a gagné son match dans le match face à un certain Lamine Yamal, plutôt effacé hier soir. Et si la pépite espagnole n’a pas brillé, c’est principalement à cause de Nuno Mendes, homme du match pour la rédaction de Foot Mercato, avec une note de 8/10.

La suite après cette publicité

Lamine Yamal a vécu l’enfer

Tout au long du match, le Parisien a muselé le Barcelonais. Il a exercé un marquage à la culotte pour le moins intense sur le numéro 19 espagnol, ne lui laissant que très peu d’espaces. Il a aussi été très costaud dans ses duels face à celui qui reste un des principaux candidats pour le Ballon d’Or. Une masterclass défensive du Portugais face à un sacré client, et forcément, ça a été remarqué partout, que ce soit dans les médias ou sur les réseaux sociaux. « C’est la première fois que Lamine Yamal joue en ayant peur », résumait l’ancien gardien international espagnol Santiago Cañizares sur la Cadena COPE pendant le match.

« C’était un duel comme les autres, j’ai déjà affronté beaucoup de joueurs talentueux. Aujourd’hui, j’ai empêché Lamine de faire ce qu’il fait le mieux », confiait le latéral après le match. En plus d’avoir neutralisé celui qui est peut-être le joueur qui fait le plus de différences individuelles du moment sur la planète foot, Mendes a aussi régalé lorsqu’il fallait prêter main forte devant. Il a ainsi inscrit le premier but portugais de la soirée, et c’est aussi lui qui centre sur le but de Cristiano Ronaldo qui a permis aux siens d’égaliser. « Ils parlent de Dembele, ils parlent de Lamine Yamal, ils parlent de Mbappé, ils parlent de Vitinha et il est temps de parler de Nuno Mendes. Il a mis Yamal dans sa poche », résume A Bola. Quelle soirée pour Mendes…