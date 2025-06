Portugal : Bruno Fernandes donne rendez-vous à la Coupe du Monde 2026

Bruno Fernandes n’a pas caché son émotion après la victoire du Portugal en Ligue des Nations. « Gagner pour notre pays, pour notre peuple, pour notre famille, c’est… spectaculaire ! » Malgré une saison compliquée en club, le milieu portugais a savouré ce titre avec une saveur particulière, entouré des siens à Munich. « Ici, nous souffrons tous davantage. C’est notre pays, ce qui nous manque le plus quand nous sommes loin. C’est ce qui rend tout plus spécial. C’est magnifique de voir les liens que nous avons tissés. » Un moment fort pour un joueur qui a souvent été le symbole du travail de l’ombre dans cette campagne victorieuse.

Sur le plan tactique, Bruno a salué la capacité du groupe à réagir dans l’adversité, face à de très grandes équipes comme l’Allemagne ou l’Espagne. Il a particulièrement encensé Nuno Mendes, élu homme du match : « Il n’y a pas de mots pour décrire ce garçon. Son énergie, sa force, ses qualités… ». Enfin, Fernandes a déjà les yeux tournés vers l’avenir : la qualification pour la Coupe du monde 2026. « Nous voulons participer à la Coupe du monde et tenter de remporter une autre compétition. Le Portugal n’a rien à perdre. Mais nous avons d’abord une qualification devant nous et nous allons tout faire pour gagner, offrir le spectacle et rendre le peuple portugais encore plus fier de nous», affirme-t-il, déterminé à poursuivre cette dynamique et à offrir encore davantage de fierté à son pays.