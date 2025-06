Équipe de France : Didier Deschamps fait une grande annonce sur le futur de Rayan Cherki !

Les Bleus terminent sur une bonne note. Défaits par l’Espagne, qui affronte le Portugal à partir de 21 heures, les hommes de Didier Deschamps ont finalement su se remobiliser pour remporter, ce dimanche, la petite finale de Ligue des nations contre l’Allemagne (2-0). Buteur, passeur et grand artisan du réveil français face à la Roja, Rayan Cherki, crédité d’un 5,5 par la rédaction FM, a lui profité de l’occasion pour vivre sa première titularisation avec les A face à la Mannschaft.

Titularisé aux côtés de Marcus Thuram, Randal Kolo Muani et Kylian Mbappé, le Lyonnais - annoncé avec insistance du côté de Manchester City - n’a cette fois-ci pas été décisif mais a une fois de plus apporté toute sa technique et sa fougue dans le collectif tricolore. Avec 3 duels remportés (sur 5 disputés), 100% de dribbles réussis et 5 ballons récupérés, Cherki a ainsi confirmé son potentiel et tout ce qu’il pouvait apporter aux Bleus dans les mois à venir. Présent en conférence de presse après la rencontre, Didier Deschamps n’a d’ailleurs pas manqué de saluer le premier rassemblement du crack d’1m77.

Deschamps dresse les louanges de Cherki !

«Il a fait ce qu’il sait faire. Aujourd’hui, il a fait de bonnes choses, d’autres moins bien. Il a eu quelques pertes de balle. Il a besoin d’être au coeur du jeu, même si ça lui est arrivé avec son club de jouer sur un côté. Il dégage plein de joie, il est heureux d’être là. Il a cette capacité d’éliminer, faire des passes justes. Si tous les joueurs à leur premier appel en équipe nationale faisait la même chose… Je ne sais pas où il sera en septembre, certainement pas au même endroit, ça demandera confirmation et continuité», a ainsi avoué l’ancien technicien de l’OM.

Des mots forts alors que l’équipe de France se rassemblera de nouveau en septembre prochain afin d’entamer les qualifications pour la Coupe du monde 2026, avec une rencontre contre l’Ukraine puis contre l’Islande. Décisif contre l’Espagne, auteur de sa première titularisation contre l’Allemagne, loué par ses partenaires et salué par son sélectionneur, Rayan Cherki a ainsi marqué de précieux points et peut, aujourd’hui, rêver d’un avenir radieux sous la tunique des doubles champions du monde.