Portugal : l’hommage de Bernardo Silva à un supporter décédé au stade

À l’issue de la victoire du Portugal face à l’Espagne en finale de la Ligue des Nations, Bernardo Silva a tenu à débuter son intervention par un message humain : «tout d’abord, je viens d’apprendre qu’une personne est décédée, si je ne me trompe pas, du troisième au deuxième étage. Mes condoléances à la famille, c’est tragique. C’est toujours très triste d’apprendre une telle nouvelle par une si belle journée». En effet, un supporter est tombé d’une tribune et a reçu une réanimation cardio-pulmonaire lors du match. Cela s’est produit juste devant les commentateurs danois qui en ont été affectés et choqués.

La suite après cette publicité

Un hommage sobre qui a précédé son analyse du match. Sur le terrain, le milieu portugais a souligné la difficulté du combat livré face à une Roja talentueuse. « C’était un match difficile, comme prévu.», Selon lui, c’est la résilience du groupe, sa discipline et sa volonté commune qui ont permis de faire la différence. « Aux tirs au but, nous avons obtenu ce que nous voulions : la Ligue des Nations». Bernardo a aussi évoqué l’état d’esprit affiché dans le vestiaire : de l’agressivité, de l’ambition, et une fierté légitime d’avoir atteint cet objectif collectif : «je suis très fier, c’est un nouveau titre».