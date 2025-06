Portugal : Cristiano Ronaldo rend hommage à Roberto Martinez

Le Portugal a décroché sa deuxième Ligue des Nations ce dimanche soir à Munich, après un match très équilibré face à l’Espagne (2‑2 après prolongation) et une victoire aux tirs au but (5‑3). Roberto Martínez, sélectionneur espagnol naturalisé portugais, arrivait à la tête de l’équipe lusitanienne en janvier 2023 avec une réputation contrastée : critiqué pour des choix tactiques jugés incohérents à l’Euro 2024 et accusé de confier trop d’influence à Cristiano Ronaldo. Martínez a dû répondre aux doutes de l’opinion publique.

Malgré tout, il a réussi une campagne parfaite, établissant plusieurs records, et menant enfin le Portugal à un titre de prestige. Cristiano Ronaldo, au micro, a adressé une belle déclaration à l’adresse de Roberto Martínez : « je suis très heureux pour lui, d’être Espagnol, d’avoir tout donné pour notre pays. C’est un titre que nous avons déjà remporté, mais c’est notre motivation, c’est notre soif.»