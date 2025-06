Atlético : Jan Oblak terrorisé à l’idée de jouer contre le PSG

Seule équipe avec Liverpool et Nice à avoir su s’imposer au Parc des princes contre le Paris Saint-Germain cette saison, l’Atlético Madrid avance pourtant à reculons au moment de défier le PSG ce soir en ouverture de la Coupe du monde des clubs. En conférence de presse cette nuit, le gardien des Colchoneros Jan Oblak s’attend à une rencontre très difficile, ou les siens seront en souffrance.

La suite après cette publicité

«Contre des équipes comme Paris, contre de grandes équipes, on a toujours du mal. C’est impossible de jouer contre des équipes comme celles-là sans avoir de difficultés. Nous jouons contre les champions de la Ligue des champions, les champions de Ligue 1, qui ont tout gagné. Nous les connaissons, nous les avons affrontés cette année et nous savons à quel point c’est difficile. Ce dimanche sera encore plus difficile, on risque de beaucoup souffrir dans ce match. Nous le savons», a déclaré le gardien slovène, qui avait réalisé une grande prestation lors de la rencontre entre les deux clubs en novembre dernier.

Pour vous régaler de cette première Coupe du Monde des Clubs FIFA 2025 et profiter gratuitement de l’expérience DAZN, abonnez-vous gratuitement ici.

La suite après cette publicité

Suivez le match PSG - Atlético sur DAZN.