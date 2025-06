Mercato : une nouvelle porte de sortie prestigieuse s’offre à Théo Hernandez

À peine le mercato a-t-il eu le temps d’ouvrir ses portes, que Théo Hernandez est déjà cité par-ci par-là. Il faut dire que le latéral français a plus d’un atout dans sa manche : il arrive à un an de la fin de son contrat à l’AC Milan, son expérience internationale n’est plus à présenter, et son prix va être revu à la baisse par son club après une saison en deçà de ses standards.

Mais à 27 ans, Théo Hernandez en a pourtant encore sous le pied. Ces derniers jours, Al-Hilal avait fait des pieds et des mains pour le recruter, mais l’international tricolore aux 38 sélections (2 buts) avait manifesté son désir de retourner à l’Atlético de Madrid, son club formateur quitté il y a 8 ans. Un accord était proche d’être trouvé, puis l’Atlético s’est retiré des négociations après le refus de l’AC Milan de libérer son joueur contre 20 millions d’euros. Depuis, les Colchoneros se sont tournés vers la piste Andy Robertson.

Vers un échange Cambiaso - Théo Hernandez ?

Mais à en croire la presse italienne, une nouvelle piste prestigieuse pourrait s’offrir au Français, à moins d’un an de la Coupe du Monde. Ce dimanche, Il Mesaggero nous informe de l’intérêt concret de la Juventus Turin pour Hernandez. Le club piémontais pourrait faire jouer ses réseaux avec Milan pour tenter une opération à tiroirs multiples. Les Biancocelesti ont déjà contacté Milan pour Loftus-Cheek, alors que les Rossoneri sont, eux, à la recherche d’un latéral.

Outre De Cuyper, Udogie et Guela Doué, pistés ces derniers jours, l’AC Milan aimerait surtout obtenir la signature d’Andrea Cambiaso, annoncé à Manchester City l’hiver dernier. Le latéral de 25 ans serait considéré comme un objectif pour Massimiliano Allegri, et un accord entre les deux clubs ne serait d’ailleurs «pas à exclure», selon les mots utilisés par le journal italien. Théo Hernandez ferait ainsi office de monnaie d’échange. Affaire à suivre.