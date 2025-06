L’Atlético de Madrid s’attaque à un cadre de Liverpool

Désireux d’enrôler un nouveau latéral pour se renforcer, l’Atlético de Madrid s’était jeté sur son ancien joueur, Théo Hernandez, en passe de quitter l’AC Milan cet été. Mais alors qu’un accord était tout proche d’être conclu avec l’international français, l’Atlético a finalement renoncé au transfert, en raison du prix fort demandé par le club milanais.

Mais les Colchoneros ont déjà trouvé un joli plan B. Selon The Athletic, L’Atlético de Madrid est intéressé par la signature de l’arrière gauche de Liverpool, Andy Robertson, qui devient même une priorité. L’Écossais de 31 ans entame sa dernière année de son contrat avec les Champions d’Angleterre et aimerait un nouveau challenge. Le joueur serait intéressé à l’idée de rejoindre le club madrilène et des premiers contacts avec le joueur ont été entamés.