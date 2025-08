Alexander Isak fait son retour à Newcastle United

Désireux de conclure son mercato d’été en beauté, Liverpool avait soumis une offre de 138 millions d’euros, en plus de bonus, à Newcastle United pour enrôler le buteur Alexander Isak. Une proposition repoussée par les Magpies, alors que le Suédois de 25 était prêt à tout pour rejoindre les Reds cet été, au point de ne plus s’entraîner avec son club. Alexander Isak était au Pays basque pour poursuivre sa pré-saison le temps de régler son avenir, mais un retournement de situation pourrait se produire.

La suite après cette publicité

Comme l’informe The Athletic, Alexander Isak va revenir au Royaume-Uni et devrait reprendre l’entraînement avec Newcastle United dès maintenant. Car après la première offre refusée, Liverpool ne serait pas enclin à faire une nouvelle offre de taille aux Magpies, mais leur intérêt pour le joueur est constant. Pour rappel, Eddie Howe avait fait part de son envie de conserver son buteur la saison prochaine : «nous soutenons toujours Alex de toutes les manières possibles, et mon souhait est toujours que nous le revoyions sous le maillot de Newcastle».