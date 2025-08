Newcastle écarte encore Alexander Isak

Newcastle vit décidément des heures compliquées. Malgré une offre supérieure à celle de Manchester United, Benjamin Sesko a choisi de rejoindre les pensionnaires d’Old Trafford. Tout cela ne fait pas les affaires des Magpies, qui multiplient les pistes offensives tout en gérant l’épineux cas Alexander Isak (25 ans).

La suite après cette publicité

Ce dernier attend que Liverpool, qui finalise la vente de Darwin Nuñez à Al-Hilal, fasse une nouvelle proposition après une première offre de 138 M€. Mais sa situation se tend de plus en plus chez les Toons, qui en ont assez. Mis de côté pour une blessure durant la tournée estivale, Isak n’a toujours pas retrouvé le groupe. Sky Sports explique ce mercredi que Newcastle lui a ordonné de s’entraîner seul et loin de l’équipe première cet après-midi. Ambiance.