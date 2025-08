Newcastle : des enfants furieux insultent Alexander Isak !

L’histoire d’amour entre Alexander Isak et Newcastle semble plus que jamais terminée. En effet, la rupture entre le Suèdois et les Magpies semble inévitable. Annoncé sur le départ depuis le début du mercato, l’attaquant de pointe se rapproche de plus en plus de Liverpool. En effet, Les Reds ont soumis une offre de 138 millions d’euros en plus de bonus à Newcastle pour s’attacher les services d’Alexander Isak. Celle-ci a été repoussée dans la foulée. Cependant, l’hypothèse d’un transfert d’Isak à Anfield, n’est pas du tout à exclure.

Ce samedi 2 août, Alexander Isak a été aperçu en train de quitter le terrain d’entraînement de Newcastle. Une scène tendue : de nombreux enfants présents ont insulté le joueur, visiblement très agacés, et l’un d’entre eux a même frappé le véhicule dans lequel il se trouvait. Certains criaient son nom en le huant, d’autres lui reprochaient son silence ou son attitude distante. La colère était palpable, même chez les plus jeunes. Les supporters de Newcastle semblent en avoir gros sur le cœur concernant leur star, malgré une saison XXL de l’attaquant suédois : 27 buts toutes compétitions confondues.