Le mercato d’Al-Hilal avance au ralenti !

Devancé par Al-Ittihad au cours de la saison 2024-2025, Al-Hilal - qui s’apprête à disputer la Coupe du monde des clubs - a bien l’intention de retrouver sa couronne en Saudi Pro League. Pour cela, la formation saoudienne - qui peut d’ores et déjà s’appuyer sur un effectif intéressant (Aleksandar Mitrović, Sergej Milinković-Savić, Rúben Neves, Kalidou Koulibaly, Renan Lodi…) - a décidé d’enflammer ce début de mercato estival et multiplie les pistes. Oui, mais voilà, à l’heure où nous écrivons ces lignes, le club basé à Riyad a surtout essuyé de nombreux refus.

Malgré l’arrivée de Simone Inzaghi sur son banc, Al-Hilal ne parvient toujours pas à enrôler les joueurs ciblés par la direction. Dernier exemple en date ? Victor Osimhen. Malgré un contrat XXL proposé à l’attaquant nigérian (120 millions d’euros sur 3 ans), ce dernier a décidé de repousser les avances des pensionnaires de la Kingdom Arena. Un constat également applicable à Théo Hernandez. Dans le viseur du club saoudien, le latéral de l’AC Milan a, semble-t-il, d’autres projets que celui de rejoindre le Golfe. Un nouveau coup dur pour les Bleu et blanc, climatisés par une multitude de stars.

Les refus s’enchaînent…

De Jack Grealish à Viktor Gyökeres en passant par Luis Diaz, Jadon Sancho, Heung-min Son, N’Golo Kanté, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Ederson Moraes, Alisson Becker, Marc-André ter Stegen ou encore Kang-In Lee, Al-Hilal fait pourtant tout son possible pour améliorer sa compétitivité, mais n’a, pour l’heure, officialisé aucune recrue malgré une puissance financière défiant toute concurrence. Une tendance inquiétante qui n’empêche pas le géant saoudien de poursuivre son entreprise. Ces dernières heures, nous vous avons ainsi révélé que Darwin Nunez n’était pas insensible à l’idée de rejoindre la formation présidée par Fahad bin Saad bin Nafel.

Parallèlement, Al-Hilal a également coché le nom d’Angeliño (28 ans) et se montre très confiant dans ce dossier après avoir discuté avec l’entourage du joueur et l’AS Roma. Enfin, nous vous révélions également que le club saoudien avait jeté son dévolu sur Boubacar Kamara. Élément fort du groupe d’Unai Emery à Aston Villa, le polyvalent milieu de terrain de 25 ans pourrait lui aussi s’offrir un nouveau challenge au cours de l’été. Méfiance toutefois, car si Al-Hilal entend bien mettre la main à la poche pour fournir à Simone Inzaghi l’équipe la plus performante possible, ce début de mercato ressemble plus, pour l’heure, à un échec…