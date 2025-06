Un club fortuné veut s’offrir Boubacar Kamara

Al-Hilal veut du lourd. Après son échec en Saudi Pro League, le club veut injecter du sang neuf dans son groupe lors de la Coupe du Monde des Clubs qui va se dérouler aux Etats-Unis du 15 juin au 13 juillet prochain. L’écurie saoudienne a d’ailleurs frappé un grand coup en s’offrant Simone Inzaghi, qui officiait à l’Inter Milan. Le technicien italien est venu remplacer Jorge Jesus. En ce qui concerne les joueurs, Al-Hilal souhaite également attirer de grands noms. Ces dernières semaines, le club de SPL a donc avancé ses pions pour plusieurs pistes et pour plusieurs postes.

La suite après cette publicité

Les noms d’Ederson (Man City), Alisson (Liverpool), Marc-André ter Stegen (FC Barcelone), Théo Hernandez (AC Milan), Bruno Fernandes (Man Utd), Darwin Nuñez (Liverpool), Luis Diaz (Liverpool), Heung-min Son (Tottenham), Jadon Sancho (Man Utd), Viktor Gyökeres (Sporting CP), Bernardo Silva (Man City) ou encore de Victor Osimhen (Naples) ont été cités. Et ces dernières heures, c’est Angeliño qui se rapproche de l’Arabie saoudite nous a-t-on fait savoir. Mais Al-Hilal, très puissant financièrement, ne compte pas s’arrêter là. En effet, le club saoudien a jeté son dévolu sur Boubacar Kamara.

La suite après cette publicité

Kamara dans le viseur d’Al-Hilal

Âgé de 25 ans, le polyvalent milieu de terrain confirme au plus haut niveau depuis sa signature à Aston Villa, où il est devenu une valeur sûre de la Premier League et un élément moteur du groupe d’Unai Emery. Un entraîneur qui apprécie d’ailleurs beaucoup l’ancien de l’OM, tout comme la direction des Villans. Il y a quelques semaines, nous vous avons d’ailleurs dévoilé en exclusivité que les Anglais ont fait une proposition exceptionnelle afin de prolonger le Frenchy, dont le bail prend fin en 2027. Un contrat historique jamais vu au club, qui n’a pas encore été accepté par le footballeur.

Nous vous avions aussi précisé que Kamara (42 matches toutes compétitions confondues cette saison, 1 but) veut dans l’idéal jouer la Ligue des Champions la saison qui arrive. Sauf que les Villans ne sont pas qualifiés pour la prochaine édition. Ce qui n’a pas échappé à Al-Hilal, qui veut s’engouffrer dans la brèche et tenter sa chance. Le club saoudien a des moyens financiers conséquents et veut compter sur le talent made in France. Il reste à savoir si cette offensive pourra convaincre l’international tricolore (3 sélections) à un an du Mondial 2026, auquel il espère prendre part. Nul doute que cette offensive d’Al-Hilal risque de réveiller d’autres clubs en quête d’un renfort solide dans l’entrejeu. Aston Villa, qui doit vendre cet été, se prépare à être attaqué pour son joueur.