PSG : Désiré Doué a transformé la face de l’équipe

Nous sommes sûrement au début de la carrière d’un futur monument du football français. Rapidement catalogué comme un futur prodige du ballon rond avec Rennes, Désiré Doué a connu des débuts encourageants en professionnel avec son club formateur. Montrant sa grande qualité technique lors des derniers matches avec le club breton, le natif d’Angers a également brillé lors des Jeux Olympiques. Supersub des hommes de Thierry Henry, le joueur de 20 ans avait mis le feu lors de ses entrées percutantes où il avait déjà fait étalage de sa folle capacité à faire des différences.

Avec toute cette exposition, Désiré Doué a rapidement été sur le radar de nombreux cadors européens. Pisté par le Bayern Munich, celui qui est surnommé « Dez » a fait le choix de continuer sa progression en France en rejoignant le PSG. Alors que le club de la capitale avait fait de Bradley Barcola un international français et une star en devenir, Doué entendait bien marcher sur les pas du Lyonnais. Et après des débuts satisfaisants mais légèrement timides, le numéro 14 du PSG a commencé à briller énormément dès la fin d’année 2024. Une fois son temps d’adaptation passé, le meneur de jeu a été rayonnant dans le système de Luis Enrique.

Désiré Doué a été le game-changer de la saison

Pleinement investi dans le succès du PSG en deuxième partie de saison, le prodige français a été l’un des éléments-forts des Franciliens dans le succès en Ligue des Champions. Auteur de 15 buts et 16 passes décisives cette saison, Doué a apporté une grande complémentarité avec Bradley Barcola et a donné un casse-tête de riche à Luis Enrique. En finale de Ligue des Champions, Désiré Doué a été privilégié pour figurer dans l’attaque parisienne. Un choix qui s’est notamment avéré payant en finale avec un doublé et une passe décisive qui ont donné une dimension internationale à son incroyable talent. Ayant des statistiques tout aussi impressionnantes que Lamine Yamal, candidat au Ballon d’Or, Doué a montré qu’il avait toutes les qualités pour devenir l’un des meilleurs joueurs du monde dans les prochains mois.

De son côté, Luis Enrique est dithyrambique au sujet de son nouveau prodige : «pour Doué, je suis surtout content pour un joueur qui a eu plusieurs options cet été et qui a pensé que c’était mieux d’aller à Paris. Ensuite, avec ses performances au PSG, il va en équipe de France, ça me plait beaucoup. C’est important pour les futurs joueurs de se dire qu’au PSG, la façon de travailler permet d’être plus puissant, passer une étape. Je suis enchanté qu’il aille avec les Bleus. (…) C’est aussi un argument pour la direction quand on parle aux joueurs, si tu viens au PSG et accepte ce défi, tu progresses, car on voit des capacités en toi pour aller au plus haut niveau.» Pour sa deuxième saison, Désiré Doué a tout pour confirmer son incroyable ascension pour devenir, comme il peut largement le devenir, l’un des meilleurs du monde. En interne, son sérieux et sa discipline ne laisse que peu de place au doute à ce sujet. En parallèle, Désiré Doué va disputer la Coupe du monde des clubs cet été. N’ayant pas eu de vacances depuis deux ans avec les JO l’été dernier, le crack français aura-t-il la fraîcheur pour permettre à Paris de ramener un nouveau trophée majeur dans la capitale ? Quoiqu’il arrive, cela ne changera rien à l’exceptionnelle première saison de Doué à Paris.

