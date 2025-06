PSG - Atlético : les compositions officielles

Le Paris Saint-Germain fait son entrée en lice dans la Coupe du monde des clubs et affronte l’Atlético Madrid à Pasadena en Californie. En grande confiance après le sacre en Ligue des Champions, les Parisiens entendent bien surfer sur cette vague et débuter cette nouvelle compétition par un succès. En face, les Colchoneros arrivent avec de l’ambition et surtout l’envie de jouer un mauvais tour au club français. Cette rencontre est à suivre en direct commenté sur le site Foot Mercato.

La suite après cette publicité

Du côté des compositions d’équipes, Luis Henrique fait confiance à son 4-3-3. Donnarumma au but, Hakimi et Nuno Mendes latéraux et un axe classique avec Marquinhos et Pacho. Au milieu, Joao Neves et Vitinha sont présents avec Fabian Ruiz. Enfin en attaque, Kvaratskhelia et Doué entourent Ramos. De son côté, Diego Simeone opte pour un 4-4-2. Oblak en dernier rempart, Lenglet et Le Normand forment la charnière, Llorente et Galan sur les côtés. Au milieu, Simeone et Lino animeront les ailes, Barrios est associé à De Paul dans le cœur du jeu. Enfin en attaque, Griezmann est bien titulaire avec Alvarez.

Les compositions

PSG : Donnarumma - Hakimi, Marquinhos ©, Pacho, Nuno Mendes - Joao Neves, Vitinha, Fabian - Doué, Ramos, Kvaratskhelia

Atlético : Oblak © - Llorente, Le Normand, Lenglet, Galan - Simeone, De Paul, Barrios, Lino - Alvarez, Griezmann