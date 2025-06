Ballon d’Or : Lucas Hernandez tranche entre Dembélé et Lamine Yamal

C’est le sujet du moment depuis la fin de saison et la finale de la Ligue des Champions. Qui sera le vainqueur du Ballon d’Or 2025. Cette année, Ousmane Dembélé est l’un des favoris avec Lamine Yamal. Les deux hommes semblent être les deux candidats les plus solides même si un Achraf Hakimi ou un Vitinha peuvent avoir leur mot à dire. Mais pour Lucas Hernandez, il n’y a pas photo. Interrogé sur Téléfoot, le défenseur français a été catégorique.

«Si je veux chanter Ousmane Ballon d’Or ? Bien sur, je suis le premier. Il a fait une saison fantastique à tous les niveaux. Il a été décisif devant le but, décisif dans le jeu, décisif en étant le premier à toujours défendre. C’est un joueur exceptionnel. Et même, je pense, que cette saison là, à titre personnel, il n’y a pas eu un seul joueur meilleur que lui. Pour moi, les Français, et même à l’étranger, j’espère qu’ils voteront pour lui car il le mérite.»