FC Barcelone : Marc-André ter Stegen a reçu une première offre alléchante

Les joueurs du FC Barcelone sont en vacances actuellement. Mais dans les bureaux, Deco et ses dirigeants ne chôment pas. Bien au contraire. Le club catalan travaille ainsi sur de nombreux dossiers, et a déjà bouclé celui menant à Joan Garcia, le portier de l’Espanyol dont l’officialisation est imminente. Désormais, les Blaugranas sont concentrés sur le secteur offensif, avec plusieurs pistes comme Luis Diaz et Marcus Rashford, mais un favori qui s’est dégagé ces derniers jours : Nico Williams, l’ailier de l’Athletic et de la sélection espagnole.

Mais il y a aussi les départs à gérer. En attendant que la situation autour d’Ansu Fati se débloque avec l’AS Monaco, c’est le cas Marc-André ter Stegen qui cause le plus de maux de tête aux dirigeants barcelonais. Le club veut se débarrasser de lui, en partie à cause de son attitude qui a fortement déplu en interne, mais l’Allemand n’a aucune intention de partir. Pourtant, il ne devrait pas manquer de prétendants et ces derniers jours, il a été question d’intérêt de clubs comme l’AC Milan ou Manchester United.

Le Barça aura le dernier mot

Et voilà que selon différents médias comme Fanatik et Sport, une première offre officielle a été formulée au gardien, encore sous contrat jusqu’en 2028. C’est Galatasaray qui a ainsi approché le joueur avec une offre de 5 millions d’euros net par saison pour le gardien. Un peu moins de ce qu’il touche actuellement au FC Barcelone, mais pas très loin des émoluments du principal concerné.

Reste à se mettre d’accord avec le FC Barcelone, et le club stambouliote pourrait proposer un transfert avec une petite indemnité, ou un prêt avec option d’achat. Mais quand on sait que le Barça était même prêt à résilier le contrat du gardien pour s’en débarrasser et le laisser partir gratuitement, nul doute que Joan Laporta ne fera pas la fine bouche et ne mettra pas trop d’obstacles à un départ. Affaire à suivre…