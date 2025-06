Marc-André ter Stegen part à la guerre contre le FC Barcelone !

C’est une polémique à laquelle le FC Barcelone et ses fans ne s’attendaient pas… Alors que le club catalan va enrôler Joan Garcia (Espanyol) pour lui offrir le poste de numéro 1 et qu’il compte sur Wojciech Szczęsny pour être sa doublure, l’avenir de Marc-André ter Stegen en Catalogne s’annonce logiquement assez sombre. La direction lui a déjà fait savoir qu’elle ne veut plus de lui et qu’il est prié de se trouver un nouveau club cet été.

Pourquoi ? Et bien puisqu’en plus des doutes sur sa capacité à revenir à bon niveau après sa blessure, le comportement de l’Allemand a déplu en interne. Comme l’indiquait la presse catalane, il n’avait clairement pas apprécié de ne pas être titulaire lors de son retour, face à l’Inter notamment, et son agent avait mis la pression sur la direction du club pour qu’il soit titulaire. Il a aussi refusé de se déplacer à Milan une fois qu’il a appris qu’il ne serait pas le titulaire pour ce match de demi-finale retour de Ligue des Champions, et il a aussi perturbé le vestiaire, plutôt sain et libre de guerres d’ego jusqu’ici.

Ter Stegen ne va en faire qu’à sa tête

Ce qui n’a logiquement pas plu à Deco ni à Hansi Flick, qui souhaitent s’en débarrasser et estiment que MATS ne rejouera plus jamais sous la tunique du Barça. Les décideurs barcelonais veulent même résilier son contrat dès maintenant, et ils sont prêts à verser une belle indemnité au joueur pour qu’il quitte le club libre, à trois ans de la fin de son contrat. Mais le portier allemand n’a aucune intention de se plier aux désirs du Barça, et il va partir à la guerre. Il n’a clairement pas apprécié les méthodes du club ni les informations qui ont fuité dans la presse.

Il estime que le Barça a fait publier des informations de manière mal intentionnée à son sujet pour le forcer à partir. Piqué, il n’a donc pas l’intention de partir. De plus, les destinations exotiques comme l’Arabie saoudite ne le tentent pas du tout, et il ne compte pas se chercher de nouveau club. Autant dire que la situation risque de s’envenimer très rapidement…