Marcus Rashford renoue avec son ex pour son arrivée au FC Barcelone

Pour assurer son succès au FC Barcelone, Marcus Rashford met toutes les chances de son côté. Prêté avec option d’achat au Barça par Manchester United, l’attaquant anglais aurait demandé à son amour de jeunesse Lucia Loi, qui travaille dans les relations publiques, de l’aider à s’installer en Espagne afin de pouvoir se concentrer sur le football, rapporte The Sun.

La suite après cette publicité

La jeune femme était présente lors d’un shooting photo de l’international des Three Lions (62 sélections, 17 buts) avant qu’il ne soit officiellement présenté comme la nouvelle recrue des Blaugranas. Le quotidien britannique précise que les deux sont restés proches malgré la fin de leurs fiançailles en 2022, et qu’ils se connaissent depuis plus de dix ans. L’option d’achat sur le prêt de Rashford est estimée à 35 millions d’euros par la presse espagnole. Il souhaite se relancer en Catalogne afin de ne pas retourner chez les Red Devils, où l’entraîneur Ruben Amorim a clairement indiqué que l’Anglais ne jouerait plus sous ses ordres.