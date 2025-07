Un mercato géré de bout en bout par le FC Barcelone

Auteur d’un mercato plutôt animé, le FC Barcelone est en train de bâtir un groupe jeune et compétitif, de quoi ravir son entraîneur allemand Hansi Flick. Vainqueur de la Liga la saison passée, le Barça continue de renforcer son effectif tout en conservant les fondations de l’an dernier. Après avoir conquis le championnat, les Blaugranas ont refusé toute forme d’autosatisfaction. Là où d’autres champions se dispersent, eux ont choisi de se solidifier, notamment sur le secteur offensif, là où pourtant, ils avaient été impressionnants. Le club ne s’est pas contenté d’accumuler les recrues, mais a réfléchi à combler les lacunes de l’exercice 2024-2025. Hansi Flick, arrivé l’été dernier, a imposé une ligne directrice : construire une équipe capable de durer et de performer sur l’ensemble de la saison. Et si l’échec face à l’Inter Milan en demi-finale de Ligue des champions a laissé un goût amer, il a aussi confirmé que ce Barça se rapprochait, de plus en plus, du sacre européen. Ce qui n’est plus arrivé depuis la saison 2015.

La suite après cette publicité

Le revers du dossier Nico Williams n’a en rien ralenti la dynamique du mercato. En effet, c’est finalement Marcus Rashford qui a débarqué en provenance de Manchester United pour apporter sa profondeur et sa polyvalence offensive. Un renfort d’envergure, qui permettra à Flick de faire souffler Lewandowski sans affaiblir la ligne d’attaque. De son côté, Raphinha, impressionnant la saison dernière (34 buts et 22 passes décisives toutes compétitions confondues), devrait glisser au poste de numéro 10 pour mettre sa vision du jeu au service de l’équipe. Dans cette logique d’avenir, le recrutement du jeune talent scandinave Roony Bardghji s’inscrit, lui aussi, pleinement dans la nouvelle politique du club. Il débutera avec la réserve, mais à Barcelone, la frontière entre les jeunes talents et l’équipe première est fine. Yamal, Cubarsí, Casadó, Fermín Lopez ou encore Pau Víctor en sont les preuves éclatantes. Le directeur sportif du Barça, Deco, voit du Neymar en Lamine Yamal, ce qui annonce donc de belles choses à venir en Catalogne : «au FC Barcelone, il sera en compétition avec le Real Madrid pour les championnats des prochaines années et il est au meilleur endroit pour se battre, dans le meilleur scénario. Le début de Lamine est très similaire aux débuts de Neymar. La vie l’a aidé à être mature tel qu’il est. Maintenant, il a plus de responsabilités en tant que joueur, mais il a aussi l’âge qu’il a». Une déclaration forte de l’ancien milieu de terrain qui prouve que peu importe l’âge et l’expérience de ses joueurs, le FCB croit en ses chances pour les saisons à venir.

Un effectif structuré et une dynamique claire

L’équilibre du groupe repose notamment sur une défense renforcée, pourtant critiquée la saison passée. En effet, avec le grand retour d’Araujo, l’explosion et la confiance de Cubarsí, la régularité de Martínez, ou encore la polyvalence de Christensen, capable de dépanner au milieu, offrent des garanties solides à Hansi Flick, lui qui était amputé d’Araujo et Christensen la saison dernière. Sur les côtés, Baldé s’est largement imposé à gauche, tandis que Koundé s’est affirmé à droite, lui qui est aussi capable d’évoluer dans l’axe. C’est néanmoins dans l’entrejeu que le Barça affiche le plus de certitudes. Pedri et Gavi, enfin libérés de leurs soucis physiques, retrouvent leur influence. De Jong continue de dicter le tempo du jeu barcelonais, et Dani Olmo, arrivé pour apporter de la créativité, semble déjà pleinement intégré. Il a inscrit 12 buts en 22 matchs pour sa première saison en Catalogne. Sous Hansi Flick, les rôles sont clairs, la hiérarchie est respectée, et la concurrence bien gérée. Pour le moment, il n’y a eu aucuns départs majeurs, hormis Ansu Fati qui a rejoint l’ASM, de quoi compter sur une base solide.

La suite après cette publicité

D’autant plus qu’en face, la situation du Real Madrid apparaît bien plus floue. Après une saison catastrophique, le Real Madrid a annoncé l’arrivée de Xabi Alonso, ce qui n’a, pour le moment, pas suffi à stabiliser un vestiaire en quête d’équilibre. L’omniprésence médiatique autour de Mbappé, les interrogations sur le rôle de Vinicius et le probable départ de Rodrygo, ainsi que les incertitudes défensives pèsent sur un projet encore en pleine reconstruction. Là où Barcelone peaufine les détails, le Real Madrid cherche encore sa formule. Mais en Liga, il n’y a pas le temps de s’adapter, en effet, chaque point compte dès le mois d’août, et cela pourrait rapidement faire la différence.