Le Havre en passe de finaliser l’arrivée d’Ally Samatta

Le Havre poursuit son activité sur le mercato estival. Après avoir recruté Félix Mambimbi, Thomas Delaine, Godson Kyeremeh, Ayumu Seko, Mory Diaw, Lionel Mpasi ou encore Fodé Doucouré, le club normand accélère désormais pour renforcer son secteur offensif. Dans cette optique, la direction sportive des Ciel et Marine avaient notamment pris la température pour Philippe Keny avant de refermer le dossier dans la foulée. Finalement, Mathieu Bodmer et ses équipes ont trouvé le profil idoine. Selon nos dernières informations, le HAC s’apprête ainsi à accueillir Ally Samatta, libre de tout contrat depuis son départ du PAOK Thessaloniki.

La suite après cette publicité

Passé par Aston Villa, Fenerbahçe ou encore le Royal Antwerp, cet attaquant tanzanien (73 sélections, 19 buts) de 32 ans sort d’une saison à 5 buts et 3 passes décisives en 20 matches toutes compétitions confondues. Buteur en Europa League après avoir disputé la phase qualificative en Ligue des Champions, le droitier d’1m83, natif de Dar es Salam, va ainsi apporter toute son expérience et sa science du but à l’attaque havraise. Le joueur va signer son nouveau contrat ce lundi après le passage de la traditionnelle visite médicale. Un nouveau joli coup en passe d’être réalisé par la direction sportive du HAC.