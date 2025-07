FC Barcelone : Marcus Rashford dévoile les dessous de son choix

Marcus Rashford peut pousser un ouf de soulagement. Le FC Barcelone et Manchester United aussi. Dans cette affaire, tout le monde avait intérêt à travailler dans le même sens tant le temps de l’Anglais dans son club formateur était révolu. Invité à partir par son entraîneur et par sa direction, l’attaquant a dû faire quelques sacrifices financiers pour venir chez des Culés, qui ont également trouvé des ressources pour le faire signer en prêt avec option d’achat de 35 M€. C’est maintenant officiel, Rashford est le nouveau numéro 14 du Barça.

Immédiatement après sa signature, le Barça a organisé une conférence de presse de présentation durant laquelle il est revenu sur les derniers mois. Ce n’était pas difficile de décider. «J’ai été clair dès le début sur mes préférences. J’ai toujours dit que je voulais jouer à Barcelone. En janvier déjà, je voulais venir mais je ne pouvais pas alors je suis allé à Aston Villa. J’ai pris la bonne décision et je suis excité de jouer mon premier match devant les fans», explique-t-il ce mercredi soir avant de poursuivre sur sa situation personnelle à Manchestet United.

«Je souhaite le meilleur à United»

Complètement bloqué là-bas, il n’avait pas le choix de partir. «Le club est dans une période de changement. Je n’ai rien de mal à dire sur United. C’est une partie importante de ma vie et de ma carrière. Je suis très reconnaissant d’avoir eu l’opportunité de jouer pour eux. Maintenant, c’est ma nouvelle étape et je me concentre dessus et je veux m’améliorer. Je souhaite le meilleur à United» affirme-t-il beau joueur, après avoir porté le maillot des Red Devils à 426 reprises pour 138 buts. Depuis un an, il n’était plus en odeur de sainteté, d’où son départ en prêt pour six mois à Aston Villa.

Comme il l’a lui-même expliqué plus haut, le joueur de 27 ans souhaitait rejoindre le Barça depuis un moment. «J’avais d’autres options, mais j’ai dû prendre une décision. Il est difficile de ne pas manquer de respect à qui que ce soit, mais ma décision est ma décision. Il allait attendre aussi longtemps qu’il le fallait.» Les discussions avec Deco ont toujours été fructueuses et positives. Il lui reste maintenant à se faire accueillir par un vestiaire qui devra lui faire une place, alors que la concurrence sera rude au milieu des Raphinha, Yamal et autre Lewandowski.