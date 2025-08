Grejohn Kyei a des touches un peu partout en Europe

Après avoir évolué du côté de Charleroi en prêt la saison dernière (17 matchs 1 but en D1 belge), Grejohn Kyei est de retour au Standard de Liège. Mais tout indique que l’attaquant français de 29 ans va quitter le club cet été. Effectivement, selon nos informations, plusieurs clubs sont venus aux nouvelles dernièrement.

L’ancien de Reims et de Clermont, entre autres, a ainsi des touches avec des formations en Turquie, en France, en Russie ainsi qu’au Moyen Orient. Dans certains cas, il s’agit même de plus que de simples prises de contact et les écuries en question ont lancé les manœuvres pour l’attirer dans leurs rangs. Pour rappel, celui qui avait notamment inscrit 10 buts et délivré 4 passes décisives en Ligue 1 lors de la saison 2022/2023 avec Clermont est sous contrat jusqu’en 2027 en Belgique.