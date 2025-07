Le Real Madrid a 5 problèmes dans son vestiaire, le PSG redoute un scénario à la Mbappé

Le Real veut se séparer de 5 joueurs

À Madrid, drôle d’ambiance, avec AS qui identifie 5 problèmes du vestiaire madrilène pour la saison à venir. 5 joueurs aux situations problématiques pour le club et qu’il faut régler au plus vite. Parmi ces joueurs on retrouve les cas Alaba, Mendy ou Ceballos, poussés vers la sortie avec de gros salaires. Problème pour le Real, les joueurs ont pourtant bien l’intention d’obtenir une place au sein de l’effectif de Xabi Alonso. Les deux autres joueurs concernés sont les Brésiliens Rodrygo et Endrick. Le premier est défini comme le feuilleton de l’été qui n’entre plus dans les plans du club et attire la convoitise… mais le joueur ne veut pas quitter la Casa Blanca. Pour Endrick, le club aimerait bien le prêter. Si aucun départ définitif n’est envisagé, le joueur n’a lui aussi pas l’intention de partir et, même blessé, il veut se battre pour sa place.

Un départ libre pour Donnarumma ?

Dans le Corriere dello sport on redoute un scénario à la Mbappé pour Gianluigi Donnarumma. Le gardien est en fin de contrat dans un an, et ne semble pas adhérer à la nouvelle politique salariale du club. Si aucune prolongation n’est signée, il pourrait s’en aller libre et nul doute que beaucoup de clubs seraient sur les rangs.

De nombreux problèmes au Barça

La situation du Barça fait la une de AS : «Football Chaos Barcelone »peut-on lire en Une avec une photo qui illustre les problèmes du club catalan. Le dossier Ter Stegen est toujours aussi épineux après l’annonce de son absence de trois mois. «Le champion commence avec des dossiers ouverts», continue le média. Outre Ter Stegen l’incertitude autour du stade plane toujours, tout comme la possibilité d’enregistrer les recrues. En plus de cela, les Barcelonais sont arrivés en retard à leur stage de pré-saison en Asie. Pas de quoi travailler sereinement.