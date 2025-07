FC Barcelone : Roony Bardghji impressionne par son adaptation express

Arrivé au FC Barcelone cet été dans un transfert estimé à deux millions d’euros, Roony Bardghji impressionne déjà son monde. Si le jeune Suédois de 19 ans n’a pas encore fait ses premiers pas avec l’équipe première, sa capacité à penser et à exécuter rapidement a surpris le staff blaugrana lors de ses premiers entraînements avec le Barça Atlètic.

La suite après cette publicité

«Il reste encore beaucoup à faire et seul le temps dira si c’est un bon choix, mais pour le moment, il surprend. Les entraînements ne sont pas particulièrement complexes, mais il plaît parce qu’il réfléchit et agit rapidement et avec justesse, ce qui est rare chez les joueurs fraîchement arrivés», a confié une source du club au quotidien catalan Sport. Un très bon signe pour le champion d’Espagne en titre quand on connaît les difficultés que certains joueurs rencontrent pour s’adapter à la philosophie du jeu barcelonais.