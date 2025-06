FC Barcelone : révélations explosives sur Marc-André ter Stegen

Le dossier du gardien déchaîne les passions à Barcelone. Cette saison, de nombreux fans du club réclamaient une année de plus pour Wojciech Szczęsny, et une de moins pour Marc-André ter Stegen. Il faut dire que le Polonais, sorti de sa retraite, a fait plus qu’assumer l’intérim en remplaçant au débotté l’Allemand. Si ses dernières semaines n’ont pas toujours été à la hauteur de ce qu’il avait pu proposer avant, Szczęsny a montré qu’il en avait encore sous le coude à 35 ans.

En fin de saison, Hansi Flick a pourtant envoyé un message positif à ter Stegen en lui permettant de rejouer face à Valladolid et Villarreal. Le gardien de 33 ans a même pu renfiler les gants cette semaine avec sa sélection face au Portugal. Si elle s’est inclinée (2-1), le vainqueur de la Ligue des Champions 2015 a réalisé un grand match. De quoi relancer son avenir à Barcelone ? Apparemment, non, puisque la signature de Joan Garcia, le portier de l’Espanyol, est attendue comme celle du grand messie depuis plusieurs semaines en Catalogne.

ter Stegen ne rejouera plus au Barça, sauf en cas de blessure

Visiblement, ter Stegen n’envisage pas non plus d’assumer un rôle de numéro 2, et ce matin, la presse catalane nous livre des révélations explosives. Sport écrit que le comportement de l’Allemand a sérieusement irrité en interne. L’agent du joueur aurait appelé le directeur sportif quelques jours avant la demi-finale retour de Ligue des Champions contre l’Inter Milan pour lui signifier que son client était prêt à jouer. Cette requête est tombée dans l’oreille d’un sourd et le staff a pris la décision de poursuivre avec le Polonais, en raison du manque de rythme de ter Stegen.

Ce dernier n’aurait guère goûté à ce choix, et malgré son statut de capitaine, il aurait refusé de faire le déplacement à Milan pour rejoindre le groupe, contrairement à Koundé par exemple. Ses états d’âme auraient quelque peu perturbé l’ambiance dans le vestiaire, et son interview accordée à la télévision allemande pour réaffirmer son souhait d’être titulaire au Barça, n’a pas forcément arrangé la situation. Sa relation avec Flick n’a jamais été fluide (il avait opté pour Neuer lors de son passage sur le banc de la Mannschaft), et elle ne l’est toujours pas. Ces dernières semaines, le Barça travaillait davantage sur la prolongation de Szczęsny, que la sienne. Et ter Stegen est d’ailleurs maintenant fixé : il ne jouera plus du tout la saison prochaine, sauf en cas de blessure.