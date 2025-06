Ligue des Nations : le Portugal renverse l’Allemagne et file en finale

A peine la Ligue des Champions terminée, le stade de Munich accueillait un nouveau match de football ce mercredi. L’Allemagne et le Portugal s’affrontaient lors des demi-finales de la Ligue des Nations. Le vainqueur de ce match affrontait donc le vainqueur d’Espagne-France demain. A domicile, la formation de Julian Nagelsmann se présentait en 3-4-3 avec une attaque inédite composée de Wirtz, Sané et le jeune de Stuttgart Nick Woltemade. Du côté du Portugal, Roberto Martinez, toujours critiqué, faisait confiance au quintuple Ballon d’Or Cristiano Ronaldo à la pointe de l’attaque.

La suite après cette publicité

L’attaquant d’Al-Nassr était accompagné de Pedro Neto, Bruno Fernandes et Trincao sur le front de l’attaque. Les Parisiens Joao Neves et Nuno Mendes étaient également titulaires. Le coup d’envoi de cette rencontre était d’ailleurs retardé d’une dizaine de minutes après de fortes pluies et de la grêle. Mais dans le début de match, c’est l’Allemagne qui se montrait la plus dangereuse. Woltemade puis Goretzka ne passaient pas loin d’ouvrir le score. Mais Diogo Costa réalisait deux grosses parades. Ce sera les deux seules alertes de la première période. Après 45 minutes, les deux équipes rentraient au vestiaire sur un score nul logique avec une légère domination allemande.

Cristiano Ronaldo encore buteur

Les coéquipiers de Florian Wirtz trouvaient la faille dès le retour des vestiaires. Le milieu offensif du Bayer Leverkusen profitait d’un bon ballon piqué de Kimmich pour placer sa tête et tromper Costa (1-0, 48e). Un but qui réveillait un peu le Portugal et surtout Roberto Martinez qui décidait de réagir en faisant quelques changements. Le jeune ailier Francisco Conceição remplaçait Trincao et ce changement changeait absolument tout dans ce match. Le joueur de la Juventus, en feu dès ses premières touches de balle, martyrisait la défense allemande. Et il finissait par égaliser sur un chef-d’oeuvre. Il envoyait une frappe parfaite du gauche (1-1, 65e).

La suite après cette publicité

Dans la foulée, après une belle action collective, c’est Cristiano Ronaldo qui inscrivait le deuxième but. Le buteur de 40 ans profitait d’un bon service de Nuno Mendes qui avait fait la différence sur son côté (2-1, 68e). Ce but offrait finalement la victoire au Portugal puisque l’Allemagne ne parvenait pas à se montrer dangereuse. Au contraire. Le Portugal aurait même pu inscrire un troisième but mais Ter Stegen réalisait plusieurs parades assez exceptionnelles pour garder les siens en vie. Cela n’a pas suffi. Le Portugal file en finale et peut donc regarder tranquillement la rencontre entre la France et l’Espagne ce jeudi.