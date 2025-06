Le PDG d’Al-Nassr se lâche !

Troisième du dernier classement de la Saudi Pro League, Al Nassr est incapable de remporter le titre national malgré l’arrivée de la superstar Cristiano Ronaldo depuis 2023 et de plusieurs renforts cotés tels que Mohamed Simakan, Aymeric Laporte, Marcelo Brozovic, Otavio, Sadio Mané ou encore Jhon Duran. Privé de titre depuis la saison 2018/2019, Al Nassr ne disputera pas non plus la Ligue des Champions asiatique la saison prochaine. Un fiasco sportif qui a été suivi par de nombreuses rumeurs de départ.

Cristiano Ronaldo a clairement cherché à rejoindre une formation disputant la prochaine Coupe du Monde des Clubs - autre compétition qu’Al Nassr ne jouera pas - avant de revenir sur sa décision, tandis que les médias saoudiens évoquent déjà la fin de l’aventure de Jhon Duran, un joueur recruté en échange de 75 M€ (deuxième plus gros transfert de la SPL). Vous l’aurez compris, la situation de l’écurie basée à Riyadh est peu reluisante. Et ce soir, le PDG d’Al Nassr, Majed Jaman Al Sorour, s’est lâché sur son compte X.

«J’insiste sur le fait qu’en tant que PDG, je n’ai signé aucun de ces contrats.»

« Chers fans du monde entier. Comme beaucoup d’autres grands fans du monde, j’attendais un changement radical comme je l’ai demandé et le demande encore, mais ce que nous voyons sur le terrain ne reflète pas ces promesses. Je me suis efforcé, pour le bien du monde, de rester silencieux dans l’espoir de ne pas exaspérer les fans et de tenter de régler les problèmes en interne, avec calme et sagesse, dans l’intérêt de l’équipe. J’ai supporté toutes les attaques et la colère des supporters qui estimaient que je les avais déçus et j’ai préféré garder le silence à l’époque et ne pas me défendre dans l’intérêt de l’entité. Il m’a été catégoriquement confirmé que ce qui s’est passé n’était qu’une tentative de gagner du temps et de le passer sans véritable travail malgré nos grandes ambitions qui sont sans limites et à la hauteur des ambitions des supporters », a-t-il écrit, avant de poursuivre, laissant entendre qu’il n’avait pas la main sur son club malgré son statut de PDG.

« Enfin… En ce qui concerne les contrats des joueurs, j’insiste sur le fait qu’en tant que PDG, je n’ai signé aucun de ces contrats. Quant au statut du club, la situation actuelle ne représente pas nos aspirations en tant que direction et ne répond pas aux aspirations des supporters. Ce que j’ai écrit découle de l’amour et de la jalousie pour cette grande entité et de la franchise afin que les supporters ne pensent pas que je participe, que je suis d’accord ou que je soutiens ce qui se passe. Tout ce que je veux maintenant, c’est tenir mes promesses et m’engager à les respecter afin que nous puissions travailler dès que possible. » Ambiance…