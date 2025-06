Naples s’offre le joli coup Kevin De Bruyne

Une page se tourne. Le 4 avril dernier, Kevin De Bruyne a officialisé son départ de Manchester City. «Cher Manchester, en voyant cela, vous comprenez probablement où cela mène. Alors, je vais aller droit au but et vous annoncer que ce seront mes derniers mois en tant que joueur de Manchester City. Rien n’est facile à écrire, mais en tant que footballeurs, nous savons tous que ce jour viendra. Ce jour est arrivé, et vous méritez de l’entendre de ma bouche en premier. Le football m’a conduit à vous tous, et à cette ville. Poursuivre mon rêve, sans savoir que cette période allait changer ma vie. Cette ville. Ce club. Ces gens… m’ont tout donné. Je n’avais pas d’autre choix que de tout redonner ! Et devinez quoi, nous avons tout gagné.»

Il avait ajouté : «que cela nous plaise ou non, il est temps de dire au revoir. Suri, Rome, Mason, Michèle et moi sommes plus que reconnaissants de ce que cet endroit a représenté pour notre famille. « Manchester » restera à jamais sur le passeport de nos enfants, et surtout, dans nos cœurs. Ce sera toujours notre maison. Nous ne remercierons jamais assez la ville, le club, le staff, les coéquipiers, les amis et la famille pour ces dix années de bonheur. Chaque histoire a une fin, mais celle-ci a sans aucun doute été la plus belle. Profitons de ces derniers moments ensemble ! Plein d’amour.» Un message émouvant de la part du Belge, qui a ensuite envoyé quelques piques aux Skyblues lors de ses sorties médiatiques suivantes.

KBD a choisi Naples

«J’étais un peu choqué. Je n’ai reçu aucune offre de leur part tout au long de l’année et le club a pris cette décision. Évidemment, j’ai été un peu surpris, mais je dois l’accepter. Honnêtement, je pense toujours que je peux jouer à ce niveau comme je le fais, mais je comprends que les clubs doivent prendre des décisions.Je ne me sens pas gêné. Je leur ai dit (Begiristain et Soriano) que j’avais encore beaucoup à donner. Je sais que je n’ai plus 25 ans, mais je sens que je peux encore faire mon travail.» Ce qui était aussi l’avis de certaines écuries prêtes à l’accueillir à l’image de Neom en Arabie saoudite. En Major League Soccer, Chicago Fire, l’Inter Miami, New York City, DC United et San Diego s’étaient aussi penchés sur son cas.

En Europe, Liverpool a été cité comme un prétendant. Mais c’est surtout Naples qui s’est montré le plus convaincant aux yeux de KBD. La persuasion des Partenopei a payé puisque le Napoli vient d’officialiser la signature de De Bruyne, qui était libre depuis la fin de son bail à City. «Kevin est fier d’être l’un des nôtres !», vient de publier le Napoli sur ses réseaux sociaux. Une nouvelle aventure commence pour les champions d’Italie et Kevin De Bruyne, qui va découvrir la Serie A après avoir évolué en Belgique, en Angleterre et en Allemagne.