Ligue des Champions : l’UEFA impose des règles strictes au FC Barcelone

Le FC Barcelone a eu chaud, mais les Catalans ne fanfaronnent pas pour autant. Reconnus coupables par l’UEFA d’avoir enfreint les règles du fair-play financier pour une deuxième année consécutive, les Blaurganas s’exposaient à une amende de 60 M€. La faute à une revente de Droits TV en 2022 (à la société Sixth Street) non reconnue par l’instance dirigeante comme « revenus d’exploitation » censés enjoliver les comptes.

Depuis, le Barça et l’UEFA ont négocié. Les Catalans s’en sortent avec une amende de 15 M€ selon Mundo Deportivo. Cependant, à l’heure où les Culés se demandent si une grosse sanction pour la saison 2025/2026 sera prononcée, Sport nous apprend que l’instance dirigeante a fixé ses règles aux champions d’Espagne. En clair, l’UEFA estime que le club de Joan Laporta va devoir montrer patte blanche après avoir accordé une réduction conséquente de l’amende originelle.

Les fameuses «palancas» ne sont plus acceptées

Selon l’instance, le Barça n’a que trois types de revenus acceptables pour améliorer ses finances. À savoir les revenus dérivés du futur stade, la vente de joueurs et la baisse des salaires au sein de l’effectif. Les Blaugranas devront bien respecter ces consignes durant une période de trois ans. Une mauvaise nouvelle pour le président Laporta et ses fameuses « palancas » déclenchées à de nombreuses reprises pour sauver les finances du club et permettre l’enregistrement de joueurs.

En effet, l’UEFA ne reconnait pas ces leviers financiers qui ne seront donc pas pris en compte. Vous l’aurez compris, les deux principales options qui se présenteront au Barça seront la vente de joueurs ou une réduction de la masse salariale. Sport ajoute que l’UEFA acceptera les critères fixés par LaLiga en ce qui concerne ces deux points. Et quand on sait comment la Ligue espagnole et son président Javier Tebas ont mené la vie dure à Laporta dans les cas Dani Olmo et Pau Victor, il n’est pas difficile d’imaginer qu’aucun cadeau ne sera fait. En tout cas, le Barça est prévenu.