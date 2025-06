Le FC Barcelone risque encore très gros pour la prochaine Ligue des Champions !

Le paradoxe est saisissant. Le FC Barcelone vient de boucler une saison pleine d’espoirs sous les ordres d’Hansi Flick, pour sa première année sur le banc catalan. Tactiquement rigoureux, collectivement transformé, le Barça a renoué avec une forme de constance, couronnée par un titre de champion d’Espagne, une Coupe du Roi, une Supercoupe d’Espagne et une demi-finale de Ligue des champions atteinte après avoir écarté Benfica et Dortmund. L’explosion du jeune Lamine Yamal, les performances régulières de Raphinha et la solidité retrouvée de l’équipe ont redonné de la crédibilité au projet sportif. Pourtant, en coulisses, un vent bien moins favorable souffle sur le club. À l’aube de l’été, l’UEFA pourrait frapper fort : le club est soupçonné d’avoir maquillé certaines opérations financières pour contourner les règles du fair-play, et une sanction dès la prochaine Ligue des champions est à l’étude.

Cette menace européenne réactive des failles que le Barça n’a jamais totalement colmatées. La saison avait d’ailleurs commencé dans la confusion, avec des difficultés à enregistrer les nouveaux joueurs auprès de la Liga, faute de garanties financières suffisantes. Il avait fallu des efforts comptables de dernière minute, des renégociations salariales et même des sacrifices dans la politique de recrutement pour présenter un effectif conforme aux règles nationales. Aujourd’hui, c’est l’UEFA qui s’intéresse de près à certains montages, notamment la revente de droits audiovisuels présentée comme un revenu d’exploitation. Une récidive, après une première sanction en 2023, qui pourrait coûter cher. Car malgré le retour au sommet sur le terrain, c’est bien en dehors que le Barça pourrait voir ses ambitions internationales freinées net.

L’UEFA pourrait sévir !

Déjà sanctionné en octobre dernier pour des déclarations financières incorrectes, le FC Barcelone se retrouve une nouvelle fois dans une situation délicate vis-à-vis du fair-play financier de l’UEFA. Selon The Times, le club aurait tenté de présenter des ventes de droits TV — plus précisément ceux cédés à Sixth Street en 2022 — comme des revenus ordinaires d’exploitation pour enjoliver ses comptes. Une pratique que l’UEFA interdit formellement dans le cadre du nouveau règlement de durabilité financière mis en place en 2023. Alors que des clubs comme Chelsea ou Aston Villa, également en infraction pour la première fois, s’exposent à des amendes symboliques, la récidive du Barça pourrait, elle, entraîner des sanctions plus sévères : restriction du nombre de joueurs inscrits en Ligue des champions, amendes renforcées, voire déduction de points.

La décision du Comité de Contrôle Financier des Clubs (CFCB) de l’UEFA est attendue dans les prochaines semaines, mais le contexte reste tendu à Barcelone. Au-delà de l’impact sur son image, une sanction européenne compromettrait des revenus cruciaux pour la saison 2025-2026, alors que la participation à la Ligue des champions représente une source majeure de financement. Le club, déjà fragilisé par une dette colossale, une masse salariale à contenir et les investissements liés au projet Espai Barça, pourrait se retrouver encore plus contraint dans ses marges de manœuvre économiques. L’effet domino toucherait aussi l’aspect sportif : alors qu’Hansi Flick est en poste depuis un an et cherche à construire un effectif compétitif dans la durée, toute restriction — sur les inscriptions de joueurs, voire en termes de budget — pèserait sur le projet. Une exclusion totale semble peu probable, mais des mesures partielles pourraient déjà freiner la relance que le club tente d’orchestrer.