Liverpool : les dessous extraordinaires du transfert avorté de Marc Guehi

Le transfert de Marc Guehi à Liverpool semblait acquis à quelques heures de la clôture du mercato. L’accord avoisinait les 40 millions d’euros et Crystal Palace avait même préparé une vidéo d’adieu pour son capitaine. Cette séquence, qui a depuis fuité sur les réseaux sociaux, montrait le défenseur remerciant ses supporters, revenant sur ses plus beaux moments sous le maillot des Eagles et rappelant notamment son rôle décisif dans la conquête de la FA Cup la saison dernière. Le ton sombre et solennel de la vidéo soulignait à quel point le départ paraissait acté. Guehi avait déjà effectué une partie de sa visite médicale avec Liverpool, un contrat de cinq ans avait été convenu et les documents étaient prêts à être envoyés à la Premier League. Pourtant, vers 19h30, Steve Parish et la direction de Palace ont stoppé net l’opération, faute d’avoir trouvé un défenseur pour le remplacer.

Dans les jours qui ont précédé, Oliver Glasner n’avait pas caché son exaspération face à la situation. L’entraîneur de Crystal Palace a expliqué publiquement l’urgence de la situation : « Nous avons eu une réunion en mars où nous avons discuté de la situation et nous avons conclu un accord selon lequel nous pourrions vendre Marc si nous avions le bon remplaçant », a-t-il rappelé. « Nous souhaitions avoir ce remplaçant dès le début de la pré-saison pour être indépendants. C’était le 9 juillet, au début de la saison. Nous sommes le 31 août et il n’y a pas de remplaçant. Il est donc clair qu’une partie de l’accord n’est pas respectée. » Dans ces conditions, Glasner a affirmé qu’il était impensable de laisser partir son capitaine, concluant sans détour : « cela signifie que nous ne pouvons pas vendre Marc. Ce n’est ni un souhait ni un cadeau pour Oliver Glasner, c’est nécessaire pour réaliser une saison réussie. »

Un ultime échec sur le mercato

Le revirement de Palace trouve son origine dans un échec de recrutement : l’arrivée de Igor Julio, défenseur de Brighton, n’a pas abouti. Bien que le joueur ait passé sa visite médicale, il a finalement décidé de ne pas rejoindre les Eagles. Ce refus de dernière minute a provoqué la colère de Glasner, qui estimait que son club avait laissé l’opération Guehi aller trop loin sans garantie sur un remplaçant. Pour apaiser leur entraîneur et préserver la solidité de l’équipe, les dirigeants de Palace ont préféré renoncer définitivement au transfert. Guehi, qui entame la dernière année de son contrat, restera donc capitaine de Selhurst Park. À seulement 25 ans, il est déjà considéré comme l’un des défenseurs centraux les plus fiables de Premier League depuis son arrivée de Chelsea en 2021.

Pour Liverpool, ce dénouement constitue un échec majeur d’une journée pourtant marquée par le recrutement record d’Alexander Isak pour 150 millions d’euros. Les Reds, qui cherchent depuis longtemps un renfort de haut niveau en défense centrale, devront attendre une prochaine fenêtre de transferts pour relancer le dossier. D’ici là, Marc Guehi pourrait voir sa situation évoluer, puisqu’il sera libre de négocier un départ gratuit à la fin de la saison s’il ne prolonge pas. En attendant, Crystal Palace savoure la conservation de son capitaine, héros du triomphe en FA Cup la saison passée et buteur dimanche lors de la victoire 3-0 contre Aston Villa. Interrogé après la rencontre, le défenseur avait préféré éviter les spéculations, refusant de commenter son avenir, mais sa présence reste un atout vital pour un club qui entend bâtir sa réussite autour de lui.