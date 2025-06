Le PSG présente son nouveau maillot domicile pour 2025-2026

Ce moment était attendu depuis déjà plusieurs mois par les supporters parisiens. Cette attente était bien évidemment d’autant plus longue depuis que les joueurs du Paris Saint-Germain ont ramené la Ligue des Champions à la capitale. Les nouveaux maillots arrivent enfin et marquent avec une forte modernité le retour du “maillot Hechter”.

Un maillot emblématique

Hechter, Daniel Hechter, c’est un célèbre couturier français devenu président du comité de gestion du Paris Saint-Germain en 1973. C’est lui qui a imaginé le look du maillot parisien, bleu et rouge pour la ville de Paris et le blanc pour représenter Saint-Germain-En-Laye. C’est également à lui que l’on doit le maillot inoubliable de la saison 1973-1974, qui a marqué la saison de la montée en première division. Un style qui avait été traité de copie, mais Hercher c’était défendu : «L’inspiration, c’est comme la mode, ça vient tout d’un coup. On ne sait pas pourquoi. Dans la rue, j’ai vu une Ford Mustang avec sa bande centrale sur le capot qui se prolonge sur le toit et j’ai transposé ça. J’ai commencé à dessiner et j’ai trouvé cette bande centrale sur le maillot quand, à l’époque, les bandes étaient horizontales. Seul l’Ajax Amsterdam avait une bande centrale ; certains ont d’ailleurs cru que je m’en étais inspiré, ce qui n’était pas le cas», avait confié le couturier dans 'Une histoire populaire du PSG, 1970-2020 : 50 ans de passion’, de Paris United.

Un hommage à la capitale

La célèbre bande verticale rouge encadrée de blanc, imaginée par Daniel Hechter en 1973, est bien là, sur fond bleu marine. Mais cette saison, elle s’enrichit d’un motif graphique inédit, inspiré des structures métalliques de la Tour Eiffel. Sur toute la surface du maillot, et plus particulièrement sur la bande centrale, un jeu de points et de lignes diagonales ton-sur-ton vient habiller le tissu. Ce détail subtil, à la fois architectural et élégant, confère au maillot une texture moderne sans en compromettre la sobriété. Le bleu « Midnight Navy » domine l’ensemble, avec des accents rouges et blancs bien équilibrés. Le logo Nike, légèrement remonté par rapport aux éditions précédentes, s’insère harmonieusement dans ce nouveau design. Le col en V, sobre, vient renforcer cette impression d’un retour à l’essentiel, mais avec une exigence esthétique accrue.

Ce maillot 2025-2026 se veut donc comme une synthèse : celle d’un hommage assumé à l’histoire du club, incarnée par le retour des codes classiques, et d’une projection vers l’avenir, à travers un motif qui célèbre Paris sans tomber dans le cliché. L’ensemble donne un résultat à la fois fidèle à l’identité du PSG et en phase avec les standards graphiques les plus actuels. Porté par les joueurs dès la Coupe du Monde des Clubs, il est disponible à la vente dès maintenant en avant première sur la boutique en ligne du PSG et le sera dès demain dans les magasins officiels du PSG et de Nike. Les déclinaisons extérieures et third, dont une version Jordan très attendue, devraient suivre dans les prochaines semaines. De quoi continuer à conjuguer tradition et innovation, sur et en dehors du terrain.