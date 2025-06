Atlético de Madrid : la petite pique de Clément Lenglet au Barça

Clément Lenglet n’a pas tardé à afficher ses nouvelles couleurs. Dans sa première interview officielle avec l’Atlético de Madrid, le défenseur central a exprimé toute sa fierté d’appartenir au club madrilène, non sans un possible tacle au Barça, son désormais ancien club : « je peux déjà dire que je fais partie du club à 200 %, je suis très fier et heureux de cette nouvelle. »

Un message qui ne devrait pas passer inaperçu auprès des fans du club catalan. Les retrouvailles au Metropolitano et au Camp Nou la saison prochaine promettent d’être animées.