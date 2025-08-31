OL : les mots touchants de Moussa Niakhaté pour Georges Mikautadze

Présent au micro de Ligue1+ après la victoire de l’OL contre l’OM (1-0), Moussa Niakhaté a profité de l’occasion pour adresser des mots touchants à l’égard de son coéquipier, Georges Mikautadze, en partance pour Villarreal. «Les 72 dernières heures n’étaient pas faciles, Georges on l’aime tous, c’est un gars extraordinaire, c’est facile de dire ça mais c’est vrai, ça n’a pas été facile la première fois il y a 10 ans, il y a 1 an on est revenu pour gagner quelque chose avec l’OL», a tout d’abord lancé le défenseur rhodanien.

Et d’ajouter : «pour la petite anecdote, la première journée de championnat l’année dernière, on joue contre Rennes, je fais une énorme erreur qui cause le but, lui rate le penalty face à Mandanda et on s’est attrapé dans le vestiaire et on s’est dit on ne quitte pas ce club tant qu’on a pas gagné quelque chose avec ce club donc je sais que ça lui crève le cœur de partir mais le football est ainsi. Je suis très triste mais il va faire du sale en Espagne comme on dit». L’intéressé appréciera sûrement…