OL : la joie de Moussa Niakhaté après la victoire contre l’OM

Après la victoire de l’OL contre l’OM, Moussa Niakhaté était logiquement aux anges. Au micro de L1+, le défenseur lyonnais est d’ailleurs revenu sur l’hommage rendu à Bernard Lacombe.« C’est une légende du club qui nous a quitté en juin dernier donc il n’y avait pas d’autres options que la victoire pour lui rendre le meilleur des hommages», a ainsi indiqué le joueur de 29 ans avant de revenir sur la confrontation du soir : «c’est une belle équipe, l’Olympico est toujours un match spécial, il y a un an, c’était un peu le même scénario et le résultat avait été fou parce qu’il avait été en leur faveur. On savait qu’on ne devait pas faire la même erreur mais c’est une autre saison avec un autre OL et aujourd’hui je suis très content de gagner ce match pour Monsieur Lacombe, pour ce qu’on fait depuis juin et pour le classement».

Relancé sur la dynamique de l’OL en ce début de saison, le Sénégalais a toutefois appelé à la méfiance : «ce n’est pas un hasard si on est sur 3 clean-sheets mais ce ne sont que trois journées donc il va falloir continuer car il reste beaucoup de journées. On est resté concentrés ce soir, on savait qu’on allait avoir le ballon, on savait qu’ils avaient des joueurs rapides avec Aubameyang notamment, on est resté concentrés. On l’a bien fait ce soir, avec Mata, on se connait bien maintenant et on sait que si on est concentrés on est des très bons joueurs».