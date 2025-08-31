Menu Rechercher
PSG : Illia Zabarnyi sort du silence sur sa cohabitation avec Matvey Safonov !

Interrogé par l’émission ukrainienne Football 360, le nouveau défenseur central du PSG Illia Zabarnyi a été interrogé à propos de sa cohabitation avec le portier russe Matveï Safonov.

L’arrivée d’Illia Zabarnyi à Paris cet été avait provoqué quelques interrogations. Pas forcément à cause du plan sportif, puisque le jeune défenseur central ukrainien qui a coûté 63 millions d’euros avait prouvé être un sacré joueur à Bournemouth, et tout indique qu’il sera en mesure de rééditer ses prestations du côté de la capitale. Mais plus à cause de sa future cohabitation avec le Russe Matvey Safonov.

Dans un contexte géopolitique très tendu entre l’Ukraine et la Russie, beaucoup craignaient ainsi des tensions dans le vestiaire. Ce dimanche soir, le nouveau défenseur de 22 ans a finalement décidé de sortir du silence pour évoquer sa relation avec le gardien russe. «Dans mon pays, une guerre à grande échelle fait rage depuis quatre ans. Les Russes sont des agresseurs qui tentent en vain de détruire la liberté et l’indépendance de l’Ukraine. La guerre continue, et je n’entretiens aucune relation avec les Russes», a tout d’abord lancé l’international aux 47 sélections.

Zabarnyi veut rester professionnel

Relancé, Zabarnyi a assuré qu’il restait très professionnel, profitant malgré tout de cette sortie médiatique pour prendre position dans cette guerre. «Quant à mon coéquipier, je dois interagir avec lui à un niveau professionnel à l’entraînement et je remplirai mes obligations envers le club. Pendant que la guerre continue, je soutiens pleinement l’isolement complet du football russe dans le monde».

Pour rappel, ces derniers jours, Le Parisien affirmait que le défenseur central et le gardien entretenaient une relation respectueuse et professionnelle. Le média ajoutant que le PSG restait vigilant sur certains aspects, dans sa communication notamment, essayant d’éviter de publier des images où on pourrait voir les deux hommes partager un peu de complicité en raison des conséquences médiatiques qu’elles pourraient avoir.

