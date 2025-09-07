Le bel hommage de Nasser Al-Khelaïfi à Presnel Kimpembe

Une page se tourne au Paris Saint-Germain. Ce dimanche, le club de la capitale a annoncé le départ de son Titi. Après 20 ans passés à Paris, le défenseur de 30 ans s’est engagé avec le Qatar Sports Club. De son côté, Nasser Al-Khelaïfi, président des Rouge et Bleu, a rendu un très bel hommage au Français.

La suite après cette publicité

«Presnel Kimpembe a connu une carrière incroyable au Paris Saint-Germain. Depuis l’âge de 8 ans, Presnel a grandi et s’est développé à tous les niveaux au sein de son club de cœur, où il a toujours été un ambassadeur et un modèle de professionnalisme. Il est un exemple fantastique pour les jeunes joueurs de notre Centre de formation et fera toujours partie de la famille du Paris Saint-Germain. Au nom de la famille PSG, nous lui souhaitons beaucoup de succès pour l’avenir et sa prochaine aventure». L’intéressé appréciera.