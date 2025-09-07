Le message très puissant de Mbappé aux jeunes de son association

Au-delà du terrain, Kylian Mbappé a tenu à s’adresser directement aux jeunes, et plus particulièrement à ceux de son association Inspired by KM. Le capitaine des Bleus a livré un message empreint d’inspiration, rappelant que la réussite ne se résume pas à la gloire ou aux trophées, mais d’abord à la capacité de suivre sa propre voie et de continuer à rêver.

«Je pense déjà qu’il n’y a pas une seule façon de réussir. Il y a bien des façons de réussir sa vie. C’est pas forcément de connaître le succès, c’est pas forcément de connaître la gloire. Le plus grand des succès, c’est de choisir la voie qui vous rend heureux et d’avoir votre réussite à vous, de pas forcément avoir la réussite que les gens veulent pour vous et aussi de rêver, de continuer de rêver. Moi, mon histoire, elle est partie d’un rêve. J’avais le rêve de devenir un grand joueur de football et j’y suis parvenu, je suis très content, mais je pense que le plus important, c’est d’y croire. J’essaie de leur donner un maximum de bagages, un maximum d’outils pour qu’ils puissent réaliser leur rêve. Après, c’est eux qui réaliseront leur chemin. Nous, on est juste des accompagnants, on essaie de les aider du mieux possible, de les guider. Je pense aussi qu’ils ont le don du partage, le don du savoir vivre ensemble, mais je pense que c’est très important dans le monde qui nous entoure aujourd’hui.», a déclaré le captiaine des Bleus sur M6.