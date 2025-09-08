Qualifs CDM 2026 : l’Algérie se heurte à la Guinée, Madagascar met la pression au Ghana

Solide leader de son groupe G, l’Algérie se déplaçait au Maroc pour affronter la Guinée. Ayant la possibilité de prendre six points d’avance sur son principal poursuivant, le Mozambique, qui s’est imposé face au Botswana plus tôt dans la journée (2-0), les Fennecs avaient également à cœur de se rattraper de leur match aller, perdu face aux Guinéens (0-1). Finalement, au terme d’un match brouillon, les hommes de Vladimir Petkovic n’ont pas réussi à s’imposer contre le Syli national. En première période, l’Algérie a eu une énorme occasion mais Mohamed Amoura a très mal négocié son face-à-face avec Moussa Camara, auteur d’une belle parade du pied (14e).

La suite après cette publicité

Dans ce premier acte assez morose, les Verts n’ont pas eu à se soucier de Serhou Guirassy, discret et muselé par la défense algérienne. Au retour des vestiaires, les coéquipiers de Youcef Atal ont joué à se faire peur. Malgré une belle entame, l’Algérie a été sauvée par l’incroyable tête sur sa ligne de Youcef Atal sur la frappe de Guirassy (54e). Après ce coup de chaud, le match a été de plus en plus brouillon malgré de grosses occasions des deux côtés en fin de match. Finalement, malgré de belles opportunités en fin de match (83e), les Fennecs n’ont pas pu s’imposer et devront faire le travail lors de la prochaine trêve internationale où une victoire suffira à leur bonheur avec leurs quatre points d’avance sur l’Ouganda.

Madagascar revient (provisoirement) à hauteur du Ghana

En effet, le dauphin des Verts dans ce groupe G n’est plus le Mozambique, mais bien l’Ouganda. À domicile, les hommes de Paul Put ont fait le travail en marquant deux buts en première mi-temps grâce à Okello sur penalty et Ssemugabi. L’Ouganda ira chercher sa place de meilleur deuxième en octobre avec des matches contre le Botswana et l’Algérie. L’un des autres points chauds de ces qualifications à la prochaine Coupe du monde en Afrique se situe au niveau du groupe I. Dans un groupe où le Mali pourrait rebattre totalement les cartes ce lundi soir en cas de victoire face au leader ghanéen, Madagascar a fait le travail en s’imposant contre le Tchad.

La suite après cette publicité

Malgré l’ouverture du score d’Allarabaye, les Malgaches n’ont pas tremblé et ont renversé la vapeur en fin de rencontre. Alors que Caddy a égalisé à la 52e minute de jeu, Rayan Raveloson a permis aux siens de virer en tête (2-1, 69e). En fin de rencontre, Hakim Abdallah a scellé le succès des siens qui remontent à la deuxième place de leur groupe et reviennent à hauteur du Ghana. Dans les autres rencontres de la fin d’après-midi, le Libéria et le Malawi se sont neutralisés dans un match nul prolifique. De son côté, la Guinée-Bissau a fait le travail contre le Djibouti (2-0).

Les rencontres de 18h :

Guinée 0-0 Algérie

Malawi 2-2 Libéria : Mhango (72e), Kaonga (80e) / Kosiah (3e, 62e)

Ouganda 2-0 Somalie : Okello (6e), Ssemugabi (39e)

Madagascar 3-1 Tchad : Caddy (52e), Raveloson (69e), Abdallah (90+3e) / Allarabaye (25e)

Guinée-Bissau 2-0 Djibouti : Iano Imbene (54e), Candé (87e)