PSG : le bel hommage d’Hugo Ekitike à Presnel Kimpembe

Après 20 ans d’amour avec le Paris Saint-Germain, son club formateur, le défenseur central Presnel Kimpembe (30 ans) a changé d’air. Miné par les blessures au cours des dernières saisons, le champion du monde 2018 a ainsi rejoint la formation qatarie du Qatar Sports Club. Présent en conférence de presse avec l’équipe de France, Hugo Ekitike qui l’a côtoyé au sein du club francilien lui a rendu hommage.

« Presnel ça fait un moment que je ne l’ai pas vu. C’est un super gars, c’est un de ceux à qui j’ai le plus parlé. Je sais qu’il a eu beaucoup de difficultés et d’épreuves par rapport à ses blessures. Je suis content de l’avoir vu soulever cette LdC. Je sais que c’est quelque chose qui lui tenait à cœur. J’espère qu’il est content de ce mouvement et je lui souhaite que du positif » a-t-il déclaré.

