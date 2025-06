L’OM avance ses pions pour Roony Bardghji

L’Olympique de Marseille a sorti le bleu de chauffe en ce début de mercato. Déjà une première arrivée avec Angel Gomes, chipé au LOSC en fin de contrat. Et un autre accord bouclé avec un international Espoir anglais, CJ Egan-Riley, particulièrement prometteur. L’OM sait dénicher les pépites, et il compte bien poursuivre dans cette voie.

Selon Fabrizio Romano, l’OM fait partie des clubs qui suivent de près le milieu offensif Roony Bardghji, âgé de 19 ans. Selon nos informations, l’OM est bien intéressé et a même déjà formulé une offre pour le Suédois qui évolue au FC Copenhague, au Danemark. Le FC Porto a lui déjà envoyé deux propositions. La dernière s’élève à un million d’euros et 5% en cas de revente.

Déjà de l’expérience

Roony Bardghji n’est pas un inconnu pour ceux qui aiment jouer à Football Manager ou pour ceux qui nous lisent régulièrement. Dès 2022, nous vous présentions le phénomène, surnommé « le Messi suédois » par la presse de son pays. Non pas à cause de sa taille, mais par sa précocité, et parce qu’il adore l’Argentin bien évidemment. Après des débuts très prometteurs, il a été freiné par une blessure cette saison, d’où un temps de jeu moindre.

Il arrive surtout en fin de contrat à l’issue de la saison au Danemark, soit le 31 décembre prochain, ce qui en fait potentiellement une très bonne affaire. L’OM l’a compris et travaille donc bel et bien sur ce dossier. D’autant que malgré son jeune âge, Bardghji a malgré tout l’expérience de la Ligue des Champions, avec notamment un but décisif face à Manchester United le 8 novembre 2023.